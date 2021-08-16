В Подмосковье потерпел катастрофу опытный образец Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Опытный образец военного самолёта рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Инцидент произошёл в подмосковной Кубинке.

На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил. Предполагается, что самолёт проходил подготовку перед форумом «Армия-2021» в Жуковском. Официально первый полёт был намечен на март 2022 года. Воздушное судно доставили в Московскую область из Воронежа.

Предварительно причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лётчики пытались сбить пламя, уходя на вираж, однако самолёт начал падать и приземлился носом в землю. После этого произошёл взрыв.

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и грузов. Ил-112В проектировался как замена выбывающему парку самолётов Ан-26.

Ранее афганский военный самолёт Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись 15 августа в небе над Узбекистаном.