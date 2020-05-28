В Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ

В Московской области отменяют запрет на посещение кладбищ, при условии соблюдения социальной дистанции.
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Андрей Воробьев подписал постановление, с 29 мая ослабляющее режим ограничений: отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции, — цитирует агентство публикацию
Кладбища Московской области были закрыты для посещения в апреле. Тогда сообщалось, что их откроют, пока в регионе не будет отменён режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что с вечера 29 мая в регионе вместо него действует режим всеобщей самоизоляции.
Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга ввели лимит на время прощания с умершим человеком. Теперь оно не должно превышать 10 минут, независимо от того, проходит ли мероприятие на кладбище или в крематории. Проведение полной панихиды по покойникам запрещено. Ограничения касаются случаев, когда человек умер от коронавируса или подозрения на него. Во время самой панихиды пришедшие проститься не должны нарушать социальной дистанции.
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