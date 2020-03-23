В подмосковном Воскресенске выявили ещё шесть человек, анализы которых показали положительный результат на коронавирус.
Как сообщает Telegram-канал 112, их уже госпитализировали. Все они находятся в полной изоляции. Среди вновь заболевших — врач местной поликлиники и сотрудник полиции.
Как писал NEWS.ru ранее, в Китае число пациентов с диагностированным COVID-2019 сокращается, на данный момент лечение проходят чуть более пяти тысяч человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
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