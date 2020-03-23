https://static.news.ru/photo/09d1e664-6ccc-11ea-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Воскресенске выявили ещё шесть человек, анализы которых показали положительный результат на коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал 112, их уже госпитализировали. Все они находятся в полной изоляции. Среди вновь заболевших — врач местной поликлиники и сотрудник полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, в Китае число пациентов с диагностированным COVID-2019 сокращается, на данный момент лечение проходят чуть более пяти тысяч человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.