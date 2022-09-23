В планетарии прокомментировали исключение астрономии из школьной программы В Московском планетарии огорчились исключению астрономии из школьной программы

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Московский планетарий

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева раскритиковала «Подъёму» решение Минпросвещения исключить астрономию из школьной программы. По ее словам, у современных школьников и выпускников не хватает знаний в области астрономии, а уровень образования оставляет желать лучшего.

Был большой провал в образовании. Многолетнее отсутствие астрономии в школьной программе дало свои результаты. Мы знаем все эти опросы, которые показывают абсолютную безграмотность, что Солнце вокруг Земли вертится и так далее. Мы со своей стороны стараемся восполнить этот пробел: у нас есть тематические, образовательные лекции, экскурсии, программы. Но планетарий же не может заменить школу, системное образование, — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что приказ Минпросвещения об исключении астрономии из перечня обязательных учебных предметов вступило в силу сегодня.

14 сентября Государственная дума сразу в двух чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. С 1 сентября 2023 года все российские школы перейдут на единые базовые общеобразовательные программы, которые до 1 марта 2023 года утвердит Минпросвещения.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что не будут вводить историю как обязательный предмет ЕГЭ. На сегодняшний день обязательными предметами для российских школьников в рамках сдачи остаются русский язык и математика.