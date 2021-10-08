В ПФР рассказали, какие категории граждан могут раньше выйти на пенсию

Досрочно выйти на пенсию могут многодетные мамы, педагоги и творческие работники. У первой категории возраст выхода зависит от количества детей, у второй и третьей — от стажа. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырёх детей — в 56 лет. С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырёх детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет, — говорится на сайте.

При этом с 2023 года женщинам, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа. Также им необходим 21 пенсионный коэффициент.

Кроме того, страховая пенсия назначается лицам, осуществляющим творческую деятельность на сцене в театрах 15–30 лет и достигшим возраста 50–55 лет. Отмечается, что «работа людей творческих профессий сопряжена с повышенными психофизическими нагрузками, обусловленными характером их профессиональной деятельности, влияющими на утрату профессиональной трудоспособности».

Ранее в ПФР сообщили, что в страховой стаж одного из родителей может быть включён уход за ребёнком до полутора лет. Также пенсионеры имеют право не платить ряд налогов. В частности, налог на имущество.

В свою очередь в Совфеде предложили пенсионерам подрабатывать в случае, если не хватает на еду. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Ранее было опубликовало исследование, согласно которому 40% опрошенных пенсионеров рассказали, что денег им хватает только на продукты, а каждому четвёртому пожилому человеку недостаточно средств на еду.