В петербургском метро заметили новые турникеты с ЖК-дисплеями

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Новые системы оплаты проезда появились на станциях петербургского метро. Они работают пока в тестовом режиме.

Как сообщает портал «Невские Новости», на некоторых станциях метро Санкт-Петербурга появились новые терминалы для оплаты проезда с жидкокристаллическими дисплеями. Сейчас они принимают только проездные, но, когда их работа будет налажена, пассажиры без пбилетов смогут на любом из турникетов оплатить проезд с помощью банковской карты.

Как сообщили изданию работники станции метро «Ленинский проспект», у них уже активно тестируют новую систему оплаты проезда. Пока что картой оплатить нельзя, но в будущем не имеющие проездных пассажиры смогут оплатить проезд по карте на любом турникете, не обращаясь в кассы или к автоматам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый голографический экран установили в переходе между станциями «Новослободская» и «Менделеевская». Сейчас проходит этап тестирования, в ходе которого в течение полугода такие же устройства разместят на нескольких других станциях метро.