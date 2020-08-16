В петербургском метро заметили новые турникеты с ЖК-дисплеями

Новые системы оплаты проезда появились на станциях петербургского метро. Они работают пока в тестовом режиме.
Как
Как сообщили изданию работники станции метро «Ленинский проспект», у них уже активно тестируют новую систему оплаты проезда. Пока что картой оплатить нельзя, но в будущем не имеющие проездных пассажиры смогут оплатить проезд по карте на любом турникете, не обращаясь в кассы или к автоматам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый голографический экран установили в переходе между станциями «Новослободская» и «Менделеевская». Сейчас проходит этап тестирования, в ходе которого в течение полугода такие же устройства разместят на нескольких других станциях метро.
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