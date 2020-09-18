В Петербурге в забитой мусором квартире нашли тело женщины

https://static.news.ru/photo/eabb93fa-fa66-11ea-8e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: kupchinonews/vk.com

На улице Пражская в петербургском районе Купчино спасателям удалось пробиться через горы хлама и отходов, которыми была забита квартира пропавшей супружеской пары, и обнаружить там тело Татьяны, которую дочь объявила в розыск в понедельник.

До этого сотрудникам МЧС, почти неделю ведущим борьбу с мусором в жилище, удалось обнаружить тело супруга Татьяны.

Найдено второе тело, это женщина, — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следователи теперь будут выяснять, как и когда умерли эти люди.

Пропажу семейной пары сначала заметила дочь Татьяны, а потом её коллега. Кроме того, в полицию поступила жалоба от соседа, который сообщил о неприятном запахе из квартиры. Полицейским рассказали, что там живут пожилые мужчина и женщина, при этом мужчина не может ходить. Спасатели вскрыли дверь, но проникнуть внутрь им не удалось из-за огромного количества хлама, которым была забита квартира. Сотрудникам МЧС, чтобы хоть как-то пробиться в жилище пропавших, пришлось использовать подъёмник и проникать в квартиру через окно. Первым они нашли труп мужчины. При этом спасателям пришлось подключить к работе сотрудников специализированной организации по утилизации отходов.

Как писал NEWS.ru, полицейские обнаружили в одной из квартир на Ореховом бульваре в Москве мумифицированный труп мужчины, который перед смертью жил в квартире с трупами своих родителей, злоупотреблял алкоголем и скончался сам.