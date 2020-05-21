В Петербурге родители решили избавиться от непослушного сына через «Авито»

https://static.news.ru/photo/30efcd44-9b55-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На популярной торговой платформе «Авито» появилось объявление, в котором жители Санкт-Петербурга предлагают всем желающим забрать у них сына.

Публикация была размещена в разделе «Другие животные». В тексте ребёнок назван «маленьким вредителем». Отмечено, что он любит врать, хамить и воровать. Вместо учёбы и помощи по дому он предпочитает целыми днями играть в видеоигры. Авторы пообещали отдать сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым.

Предполагается, что объявление носит всё же шуточный характер и размещено в воспитательных целях. Однако им уже заинтересовались в СКР. Ведомство проводит доследственную проверку.

Инцидент прокомментировала детский омбудсмен в Петербурга Анна Митянина. Она отметила, что самоизоляция и дистанционное обучение может привести к стрессу, но родителям следует быть сдержанными.

Ребёнок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива, — цитирует её Starhit.

Ранее NEWS.ru писал, что публикация о продаже ребёнка появилась на сайте объявлений в Челябинске. Автор просил за маленькую девочку пять тысяч рублей.