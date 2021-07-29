В Петербурге разрешили возобновить работу аттракционов и фудкортов

Аттракционы и фудкорты в Санкт-Петербурге смогут возобновить работу с 2 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.

С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, — говорится в тексте.

При этом для них устанавливается ряд условий. Так, посещаемость парка аттракционов должна быть ограничена из расчёта один человек на 12 кв. м площади, в фудкортах — один человек на 4 кв. м площади. До указанной даты все сотрудники, за исключением переболевших коронавирусом, должны получить хотя бы первый компонент вакцины. Фудкорты также должны обеспечить наличие раздельных входов и выходов для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ужесточили требования к вакцинации работников некоторых сфер. Власти потребовали привить к 1 октября не менее 80% сотрудников.

Северная столица занимает второе место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. По данным на 29 июля, в городе выявлено 1925 новых случаев заражения, жертвами инфекции стали 64 человека. С начала пандемии в Петербурге заразились около 525 тысяч человек, из которых почти 500 тысяч выздоровели и 19,1 тысячи умерли.