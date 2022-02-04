В Петербурге предложили лишать водительских прав новичков-лихачей

В случае совершения водителем-новичком трёх и более ДТП можно рассматривать вопрос о лишении его прав, с таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передаёт РИА Новости. Соответствующее письмо он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трёх ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем, — говорится в письме.

По мнению Петрова, многие водители, только получив права, начинают «безответственно гонять», что существенно увеличивает риск ДТП. Он выразил желание, чтобы правила дорожного движения (ПДД) регламентировали статус «молодого автолюбителя». По словам общественника, на молодых водителях лежит двойная ответственность, обусловленная отсутствием практики и рефлекторных навыков. Они должны быть особенно внимательными и собранными.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Теперь любителям агрессивного вождения грозит до двух лет колонии. Наказание может быть назначено за превышение скорости и выезд на встречную полосу, если ранее водитель уже неоднократно попадался за аналогичные нарушения и лишался прав.