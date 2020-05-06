В Петербурге объявили в розыск стримера за срыв онлайн-уроков

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск злоумышленника за срыв процесса дистанционного обучения школьников. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Согласно данным следствия, в онлайн-уроки петербургских школьников он неоднократно вмешивался в марте и апреле. Предполагается, что злоумышленник находится за пределами России, на территории Евросоюза.
Известно также, что мужчина ведёт свой канал Russia Paver на YouTube. Там он публикует различные пранки и видеопрохождения игр,
Как ранее писал NEWS.ru, речь идёт о пользователе Интернета под ником Артур Амаев. Видеозаписи своего вмешательства в процесс дистанционного образования он также разместил на своём канале. В роликах мужчина разыгрывал школьников и преподавателей, представляясь сотрудником Минобразования, вёл себя вызывающе и хамил.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен