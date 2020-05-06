В Петербурге объявили в розыск стримера за срыв онлайн-уроков

https://static.news.ru/photo/14de6c4a-8f80-11ea-b59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск злоумышленника за срыв процесса дистанционного обучения школьников. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Согласно данным следствия, в онлайн-уроки петербургских школьников он неоднократно вмешивался в марте и апреле. Предполагается, что злоумышленник находится за пределами России, на территории Евросоюза.

Известно также, что мужчина ведёт свой канал Russia Paver на YouTube. Там он публикует различные пранки и видеопрохождения игр, сообщают «Невские Новости».

Как ранее писал NEWS.ru, речь идёт о пользователе Интернета под ником Артур Амаев. Видеозаписи своего вмешательства в процесс дистанционного образования он также разместил на своём канале. В роликах мужчина разыгрывал школьников и преподавателей, представляясь сотрудником Минобразования, вёл себя вызывающе и хамил.