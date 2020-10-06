В Петербурге могут вновь привлечь студентов-медиков к борьбе с COVID-19

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Больницы Санкт-Петербурга с каждым днём принимают всё больше пациентов с COVID-19. Некоторые неспециализированные медучреждения перепрофилируют для лечения коронавирусных больных. В связи с ростом нагрузки на врачей власти города задумались о привлечении к борьбе с вирусом студентов-медиков.

Пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина рассказала «Невским новостям», что вопрос привлечения учащихся вузов прорабатывается, но «пока конкретики нет». Она напомнила, что городские власти уже прибегали к помощи студентов.

Пока у нас есть сезонный подъем заболеваемости. Он пока не сравним с тем, что было в конце мая — начале июня, — отметила Рябинина.

Ранее NEWS.ru сообщил, что коээффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге достиг 1,41. За последние сутки в городе выявлено 411 новых случаев COVID-19, 34 человека скончались.