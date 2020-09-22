В Петербурге хотят ужесточить наказание за хождение по крышам

https://static.news.ru/photo/6036f82c-fcd8-11ea-a86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство Санкт-Петербурга планирует интенсифицировать борьбу с несогласованными экскурсиями и прогулками по крышам.

Городские власти рассматривают возможность установки сигнализаций на чердачные двери в обязательном порядке, сообщает издание Nation News. Также за несанкционированное хождение по крышам могут ужесточить предусмотренные законом наказания.

20 сентября с крыши здания на улице Рубинштейна упали и разбились насмерть двое молодых людей. Одним из погибших оказался 23-летний руфер Александр Старостин, ранее он неоднократно водил экскурсии по крышам. Другой жертвой несчастного случая стала девушка, её личность устанавливают. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ужесточить наказание за взлом чердачных дверей и незаконное проникновение на крыши.

В январе с крыши одного из домов в Санкт-Петербурге упал объятый пламенем мужчина, писал NEWS.ru. Он погиб сам и травмировал проходившую мимо дома женщину.