В Петербурге хотят ужесточить наказание за хождение по крышам

Правительство Санкт-Петербурга планирует интенсифицировать борьбу с несогласованными экскурсиями и прогулками по крышам.
Городские власти рассматривают возможность установки сигнализаций на чердачные двери в обязательном порядке,
20 сентября с крыши здания на улице Рубинштейна упали и разбились насмерть двое молодых людей. Одним из погибших оказался 23-летний руфер Александр Старостин, ранее он неоднократно водил экскурсии по крышам. Другой жертвой несчастного случая стала девушка, её личность устанавливают. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ужесточить наказание за взлом чердачных дверей и незаконное проникновение на крыши.
В январе с крыши одного из домов в Санкт-Петербурге упал объятый пламенем мужчина, писал NEWS.ru. Он погиб сам и травмировал проходившую мимо дома женщину.
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