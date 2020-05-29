В Петербурге художница устроила акцию «Поругайся со мной»

Художница Екатерина Ненашева предложила петербуржцам «поругаться с ней».
Как
Ненашева считает, что период изоляции — непростое время, когда люди постоянно взаимодействуем со своими близкими, но, к сожалению, иногда это приводит к ругани. Провести акцию её подтолкнуло и то, что она слышала ссоры у соседей.
NEWS.ru писал, что медики прогнозируют рост женского алкоголизма после завершения карантина. Это связано с участившимися случаями домашнего насилия в семьях.
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