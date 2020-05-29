В Петербурге художница устроила акцию «Поругайся со мной»

https://static.news.ru/photo/a468ba50-a1e6-11ea-835f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Ненашева Фото: Wikimedia

Художница Екатерина Ненашева предложила петербуржцам «поругаться с ней».

Как сообщает портал «Невские Новости», таким образом активистка захотела помочь людям, которые из-за карантина испытывают стресс, а потому часто ссорятся со своими близкими. При этом девушка разговаривала с горожанами о конфликтах, которые происходят в их семьях, давала советы, а с теми, кому действительно было важно выпустить эмоции, — ругалась. Отмечается, что она следовала рекомендациям профессиональных психологов.

Ненашева считает, что период изоляции — непростое время, когда люди постоянно взаимодействуем со своими близкими, но, к сожалению, иногда это приводит к ругани. Провести акцию её подтолкнуло и то, что она слышала ссоры у соседей.

NEWS.ru писал, что медики прогнозируют рост женского алкоголизма после завершения карантина. Это связано с участившимися случаями домашнего насилия в семьях.