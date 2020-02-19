https://static.news.ru/photo/d3cc801e-533b-11ea-b3f3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 июля социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир». В Пенсионном фонде отметили, что это нововведение является требованием федерального закона.
При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации, — цитирует портал «Невские новости» сообщение ведомства.
В ПФР добавили, что тем, кто начал получать пенсию в 2017-м, сразу выдали карты «Мир»
Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников внёс в Государственную думу законопроект о восстановлении с 2020 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, которая была отменена в 2015 году вследствие бюджетного дефицита.