Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал заявления Минфина США о том, что он занимается отмыванием денег для президента РФ Владимира Путина и его окружения, «бездоказательными обвинениями».

Утверждение американского ведомства в своей статье процитировала газета The Financial Times. В ответ Дерипаска написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что публикация оставила у него «странное и глубоко...