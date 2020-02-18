Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников внёс в Государственную думу законопроект о восстановлении с 2020 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, которая была отменена в 2015 году вследствие бюджетного дефицита. С поправками в закон «О страховых пенсиях» NEWS.ru ознакомил сам сенатор. Правительство документ пока не поддержало, поскольку сочло его финансово-экономическое обоснование недостаточным. По мнению экспертов, реализовать законотворческую задумку возможно будет не ранее 2021 года.

Основной мотивацией своего предложения член верхней палаты парламента назвал поддержку недавних президентских поправок, касающихся ежегодной индексации пенсий. Речь о поправках в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий, и принятых Госдумой в первом чтении в конце января 2020 года.

Важно понимать, почему идут работать люди на пенсии? Потому что им не хватает средств на коммунальные услуги или те же лекарства, либо просто на элементарное питание. Пенсионеры работают от нужды. И обычно имеют небольшие заработки в размере 10-20 тысяч рублей. После индексационных поправок 2015 года количество работающих пенсионеров сократилось с 15 млн до почти 10 млн. И это при том, что у нас не хватает квалифицированных рабочих рук! А куда они ушли? В сферу «теневой» занятости. Василий Иконников член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

По его словам, законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассматриваться Государственной думой в марте-апреле.

В качестве аргументов в поддержку своей инициативы он приводит следующие цифры. Согласно результатам мониторинга, проведенного Министерством труда и социальной защиты, в результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилась с 15,2 млн до 9,8 млн человек, преимущественно в результате их ухода в сферу «теневой» занятости. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц в размере около 300 млрд рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая ПФР, в объёме примерно 500 млрд рублей, подчёркивает Иконников.

Кроме того, продолжает законодатель, «в своём заключении на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Счётная палата указала на риск недостижения целей указа президента от 7 мая 2018 года по обеспечению реального роста пенсий вследствие того, что индексируются пенсии только неработающим пенсионерам».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иконников убеждён, что при нынешнем профиците бюджета страны и текущих возможностях бюджетного правила в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ) появилась возможность восстановить действовавший до 2016 года механизм индексации пенсии работающим пенсионерам. Дело в том, поясняет он, что принятие вышеуказанной нормы в 2015 году было обусловлено высоким уровнем дефицита федерального бюджета. Так, в 2015 году расходы бюджета превысили доходы на 1,961 трлн рублей, а в 2016 году — на 2,956 трлн. При этом в 2020-м профицит федерального бюджета ожидается в размере 876,1 млрд рублей.

По расчётам парламентария, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — 426,4 млрд, в 2022 году — на 524,6 млрд.

Финансирование указанных расходов Василий Иконников предложил осуществить за счёт использования части профицита федерального бюджета. При этом фактический объём расходов в связи с принятием закона может, по его словам, оказаться «ниже вышеуказанного за счёт роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров».

Кабмин между тем отрицательно отозвался о предложении сенатора с формулировкой «требует дополнительного обоснования». В своём отзыве кабинет министров указывает на то, что индексация выполняет роль компенсации инфляционных издержек, которые могут покрываться за счёт заработной платы работающих пенсионеров. Помимо этого, указывают в кабмине, инициатива Василия Иконникова была подготовлена без учёта всех требований статьи 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов на подобные законотворческие инициативы со стороны депутатов и сенаторов.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам видит в такой отповеди министров чисто политическую подоплёку, которая «вызывает сомнения в общей поддержке правительством принципиальной линии президента».

«Возможно осуществить»

Если рассматривать предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам с точки зрения соблюдения принятых норм формирования и исполнения бюджета, то, конечно, в этом году вряд это возможно осуществить, рассуждает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

На это предложение ни в Пенсионном фонде, ни в бюджете деньги не выделялись. А вот на будущее может быть и стоит рассмотреть этот вопрос. Дело в том, что после введения отмены индексации пенсий работающим пенсионерам с 2017 года, численность пенсионеров в этом же году по сравнению с 2016-м сократилась с 15,2 млн до 9,8 млн человек. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Но что это означает? Эксперт соглашается с выводами сенатора, что пенсионеры предпочли не работать официально и захотели при этом получать индексируемую пенсию. То есть, просто-напросто, они почти все «ушли в тень».

А как это отразится на экономике? Речь идёт о потерях не только отчислений в социальные фонды, но и потере от неуплаты НДФЛ. И такая экономия вылилась, может быть, в минимальном доходе Пенсионного фонда, но другие фонды и бюджет недополучили существенные суммы, — сказала Иванова-Швец.

И может быть, действительно, стоит ещё раз посчитать возможные доходы в бюджет и фонды от работающих пенсионеров, и «рассмотреть возможность индексации работающим пенсионерам, может быть немного меньше, чем работающим, но не на те 3 балла (до 250 рублей), на которые сейчас индексируют их пенсию», заключила доцент.