Массовая гиподинамия: россияне стали чаще тренироваться «про запас»

Множество россиян из-за пандемии уже длительное время работают из дома. И, конечно, такой режим home office их окончательно расслабил. Жители нашей страны стали больше есть, сидеть за компьютером и меньше заниматься спортом. Эксперты рассказали, что именно из-за низкой двигательной активности россияне сейчас чаще чувствуют общее недомогание и обращаются за помощью к специалистам. Как гиподинамия влияет на иммунитет и вес человека, почему в таком состоянии нельзя быстро похудеть и что помимо спорта помогает в решении этой проблемы — выяснял NEWS.ru.

Привычка «экономить энергию»

Гиподинамия — это состояние, которое приводит к разным сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням опорно-двигательного аппарата и ухудшению деятельности желудочно-кишечного тракта. При пониженной физической активности человек становится более депрессивным, вялым, у него могут появиться боли в суставах, одышка, нарушение сердечного ритма и пищеварения. Как пояснила NEWS.ru персональный тренер Надежда Сенькова, россияне с гиподинамией постоянно чувствуют дискомфорт в мышцах и часто страдают ожирением. Причём в период пандемии число таких людей увеличилось.

Из-за коронавируса россиян с гиподинамией стало в полтора раза больше. Появилось много новых занимающихся, у которых наблюдается это состояние. Но ухудшение самочувствия ощутили даже те, кто занимался спортом до пандемии. Все жалуются, что им приходится много сидеть, работая из дома. Поэтому и в еде россиянам сложнее себе отказать. У людей в возрасте от 30 до 45 лет гиподинамия легко убирается за счёт включения должной физической нагрузки и небольшой коррекции питания. Буквально за месяц человек может восстановиться. После этого возраста с такой проблемой работать гораздо сложнее. Надежда Сенькова персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию

По словам специалиста, трудности в этой возрастной категории связаны с естественным замедлением обмена веществ. Да и стоит учитывать психологический фактор — россияне начинают ощущать постоянное нахождение дома как норму, считает диетолог. По этой причине порой жителям нашей страны сложно объективно оценить, насколько сильный вред им наносит такой домашний режим работы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будильник для тела

Чтобы улучшить своё самочувствие при гиподинамии, россияне должны тренироваться по особой схеме — в два этапа. Как разъяснила Надежда Сенькова, в таком случае необходимо прорабатывать всё тело, не используя при этом свободные веса. Основная цель занятий — разбудить организм и приучить его к физическим нагрузкам, а уже потом худеть или подкачивать фигуру.

Людям с гиподинамией сложнее избавиться от лишнего веса. На это им потребуется в два раза больше времени, чем тем, у кого этого состояния нет. Необходимо понимать, что в таком случае происходит не только физическая работа, но и психологическая. Случается переломный момент — человеку нужно отказаться от малоподвижного образа жизни и начать придерживаться совсем других правил, — добавила персональный тренер.

В качестве профилактики эксперт посоветовала россиянам обязательно каждое утро уделять пять—семь минут зарядке, принимать контрастный душ, потому что он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Начать пить больше воды и тратить минимум по 200–300 калорий в день на физическую активность. Это могут быть пять-шесть километров ходьбы или бега, катание на коньках или лыжах, домашняя гимнастика. Надежда Сенькова подчеркнула, что при этом россияне не должны «заедать» всю свою физическую активность, а также перекусывать на ночь.

«Промять» проблему

Ещё более тревожной статистикой с NEWS.ru поделился врач-физиотерапевт Родион Григорьев. В этом году за помощью к специалисту обратилось в четыре раза больше пациентов с гиподинамией, чем в 2019-м. В основном россияне жалуются на частые головные боли и сильное напряжение в шейно-воротниковой зоне. Избавиться от неприятных симптомов им помогают массаж, специальные обёртывания и упражнения ЛФК.

С помощью массажа я восстанавливаю пациентам кровообращение. За счёт гипотермии, проработки мягких тканей, основания черепа. Если у человека не запущенно всё, то для улучшения самочувствия массажа достаточно. В сложных случаях необходимо добавлять ещё обёртывания со специальными растворами, а затем я советую закреплять результат лечебными упражнениями. Своим пациентам я в индивидуальном порядке показываю необходимые техники ЛФК. Когда улучшается кровообращение, повышается и иммунитет. Поэтому россияне, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой, гораздо меньше подвержены риску заразиться коронавирусом, ОРВИ или гриппом. Родион Григорьев физиотерапевт, врач ЛФК физиотерапевт, врач ЛФК

Специалист добавил, что техник массажа достаточно много, поэтому способ лечения нужно подбирать индивидуально. Помимо желания улучшить общее самочувствие, россиянки с гиподинамией также обращаются к врачу-физиотерапевту с целью похудеть. В таком случае им приходится сначала попотеть в мини-сауне, так из организма уходит лишняя вода и пропадает отёчность, пояснил Родион Григорьев. Затем в ход идут обёртывания и ручной массаж.

Благодаря этим манипуляциям россиянки за несколько сеансов избавляются от лишних сантиметров в талии и улучшают состояние кожи. По мнению врача, в любом случае физические упражнения (хоть в минимальном количестве) необходимы всем. Так жители нашей страны смогут избавить себя от возникновения гиподинамии и её последствий.