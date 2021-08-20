В Орле пригрозили убить кандидата в депутаты Госдумы

В Орле бывший координатор отделения ЛДПР Михаил Родичев пообещал убить кандидата в депутаты Госдумы и учредителя издания «Орёлград» Владислава Числова. Последний также является руководителем регионального отделения ЛДПР, рассказал NEWS.ru врио главреда издания Руслан Марченко.

О своих намерениях Родичев сообщил в своих социальных сетях. Он сделал несколько публикаций на разных ресурсах, однако их содержание примерно одно и то же.

Я убью Владислава Александровича Числова, и сам сдамся полиции. Так что жди меня. Я приду за тобой. И грохну тебя сам лично. Я обещаю! — заявил экс-координатор.

Мужчина требует, чтобы Числов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. В центре конфликта стоит сумма заработной платы, которую угрожающий не получил от кандидата в период работы с апреля по июнь. Сейчас эти публикации удалены.

Марченко рассказал, что политик написал заявление в правоохранительные органы. Пока оно никак не двигается, однако он надеется, что силовики разберутся, так как угрозы звучат реалистично. Он отметил, что Родичева исключили из ЛДПР несколько недель назад за публикацию видеороликов в своём Instagram. Весной у экс-координатора был испытательный срок, однако полномочий ему не давали.

Грядущие выборы кандидатов в Госдуму ещё до своего начала привлекают к себе внимание. Так, ранее Верховный суд РФ признал законным решение, согласно которому директору совхоза имени В. И. Ленина Павлу Грудинину отказано в допуске к выборам в Госдуму.