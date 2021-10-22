В Оренбуржье задержали двух женщин, торговавших суррогатным алкоголем

Сотрудники полиции Оренбургской области задержали двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя. От него скончалась 33-летняя местная жительница, а её сожитель попал в реанимацию с отравлением метанолом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населённых пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а её сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске, — говорится в сообщении.

При обыске у одной из них полицейские обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Ещё 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу.