По делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье задержали уже 14 человек

Число задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 14. Восемь из них заключены под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов. По последним данным, в результате отравления скончались 34 человека.

В настоящий момент в суды Оренбургской области ожидается поступление пяти материалов об избрании меры пресечения лицам, подозреваемым в продаже суррогатного алкоголя. Также в Кувандыкский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения жителю села Никольское. В настоящее время районными судами уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении восьми человек. В Советском райсуде Орска в понедельник изберут меру пресечения в отношении трёх человек, в Ленинском районном суде Орска во вторник — ещё двум местным жителям, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате отравления суррогатным алкоголем в регионе пострадали 67 человек. В больницах остаются 24 пострадавших. Состояние семерых из них оценивается как тяжёлое. Четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ. У двоих состояние средней тяжести.

Местные власти организовали оповещение жителей об опасности употребления алкоголя, продающегося не только в пластиковой, но и стеклянной таре. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, полицейские, волонтёры и работники соцслужб совершают подомовые обходы. Также проводится акция по обмену сомнительной алкогольной продукции на продуктовые наборы. Стоимость таких наборов в несколько раз превосходит спиртное.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.