Создатели вакцины «Спутник V» назвали сроки её регистрации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может в ближайшее время зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, процедура вышла на финишную прямую, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что регистрация препарата ВОЗ — это вопрос подачи документов и принятия организацией той процедуры, которая уже налажена в России.

Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен <...>. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ, — цитирует специалиста агентство.

Он добавил, что признание вакцины ВОЗ будет иметь значение для людей, которые много путешествуют. Для остальных россиян это не так важно, их главная задача состоит в том, чтобы вообще привиться от коронавируса и защитить как себя, так и своих близких.

Процесс сертификации «Спутника V» был остановлен ВОЗ 15 сентября. Некоторое время назад стало известно, что он был возобновлён. Разработчики заявили, что процедура «идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию».

«Спутник V» одобрен в 70 странах, он занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений от государственных регуляторов.