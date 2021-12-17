В ОП предложили ввести на «Госуслугах» опцию доноса на борцов с вакцинацией

В приложение «Госуслуги» предложили добавить раздел, куда граждане смогут сообщать о противниках вакцинации от коронавируса. Такую идею выдвинул первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает Telegram-канал Readovka. В письме на имя министра цифрового развития и массовой связи Максута Шадаева он указал, что это позволит госорганам быстрее реагировать на поступающие от граждан сигналы.

Прошу вас оценить идею создания на базе сервиса «Госуслуги» раздела, в котором граждане могут сообщить надлежащим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также ответственными), направленных на борьбу с пандемией, — говорится в письме.

Петров пояснил, что это «позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания против вакцинации от коронавируса и QR-кодов координируется зарубежными государствами. За пределами России есть силы, которые заинтересованы в вымирании россиян, считает он.

Он также выразил мнение, что коронавирус попал в РФ неслучайно. По его словам, зарубежные агитаторы пропагандируют среди россиян антипрививочные настроения через различные мессенджеры. Священнослужитель добавил, что многие граждане становятся «оружием в руках этих сил», даже не подозревая об этом.