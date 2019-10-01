https://static.news.ru/photo/bfffca14-4900-11e9-b37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Dyagtyarev/Russian Look/Global Look Press

Директор НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди назвал размер заработной платы сотрудников медучреждения.

По его словам, в июле этого года работники онкоцентра действительно получили на 30% меньше, чем обычно, однако уже в августе заработная плата соответствовала уровню июня.

Так, в первом полугодии текущего года научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей в месяц, врачи — 179 тысяч рублей. Зарплата медсестёр составила 86 тысяч рублей, а санитарки получали по 66 тысяч рублей ежемесячно.

В июле было некоторое снижение зарплат, возможно ощутимое, на 30% эти показатели были снижены, — сказал Стилиди РИА Новости.

Он также пояснил, что уже в августе научные сотрудники получили 173 тысячи рублей, врачам было выплачено по 155 тысяч рублей. Зарплата среднего медперсонала составила 81 тысяч рублей, а санитаркам было выплачено по 61 тысячи рублей.

26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники. По словам медиков, дети в клинике лечатся в «ужасных условиях», палаты заполнены до отказа, а строительство новых корпусов не может завершиться уже 20 лет.

Ранее News.ru писал о том, что представители онкологического центра имени Блохина утверждают, что в отдел кадров медучреждения не поступали заявления об увольнении от недовольных врачей.