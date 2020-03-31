https://static.news.ru/photo/86d5ee32-737d-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гуттериш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса угрозой всему человечеству.

Это самый сложный кризис, с которым мы столкнулись со времён Второй мировой войны. Нам нужен сильный и эффективный ответ, который возможен, только если все проявят солидарность друг с другом, забудут о политических играх и поймут, что на кону — человечество, — цитирует его слова ТАСС.

Гутерриш добавил, что в борьбе с коронавирусом все страны должны руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. При этом он упрекнул мировое сообщество в том, что не все выполняют распоряжения этой организации.

Как писал NEWS.ru, глава католической церкви папа римский Франциск согласился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, призвавшем к глобальному перемирию на земле, чтобы помочь человечеству победить пандемию коронавируса нового типа (COVID-19).