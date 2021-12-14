В МВД утвердили порядок вскрытия авто в отсутствие владельца

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил прядок информирования полицией автовладельцев перед вскрытием их машины. Предупреждать об этом предлагается за сутки по Интернету, почте или телефону, следует из проекта приказа МВД, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее Госдума приняла законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции.

Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие <....> О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник, — уточняется в проекте приказа.

Тот же самый порядок предлагается установить и в случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение во время отсутствия там собственника жилья.

Информировать автовладельцев и владельцев жилья предлагается с помощью уведомлений, отправленных по почте, факсимильной связи либо «с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления».

Кроме того, возможно будет направить уведомление «в виде телефонограммы» — с последующим направлением уведомления на бумажном носителе. А также с использование «информационно-телекоммуникационных сетей». В этом случае электронное письмо должно будет прийти с адреса почты органа внутренних дел.

В уведомлении должны будут указаны «дата, время, место и основания» вскрытия авто, либо проникновения в жилище.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. В нём идёт речь о праве сотрудников МВД проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, а также перечислены основания, по которым они могут вскрывать автомобили граждан.

Согласно документу, полицейские могут вскрыть автомобиль и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, сотрудникам МВД законопроект разрешает вскрывать автомобили в целях предотвращения терактов и пресечения других преступлений.