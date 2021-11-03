В МВД предложили выдавать мигрантам вид на жительство с чипом

МВД предложило выдавать иностранцам, имеющим вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с чипом, содержащим личные данные. В качестве временного удостоверения личности такими карточками предлагается обеспечить и лиц без гражданства. Проект соответствующего приказа ведомства размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.
Пластиковая карта будет
Владелец карточки сможет пользоваться её в течение десяти лет с момента, когда на электронный носитель запишут информацию о его биометрических персональных данных.
Ранее стало известно, что прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут обязать делать дактилоскопию. Эта мера может коснуться также желающих приобрести гражданство РФ, а также всех въезжающих на срок более 90 дней. Предлагается брать отпечатки со всех пальцев обеих рук, а также описывать приметы гражданина. Это следует из проекта, разработанного МВД.