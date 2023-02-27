В МВД объяснили, как будут поступать с нарушителями ПДД на электросамокатах МВД: бегать за электросамокатами после изменения ПДД никто не будет

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Жизнь водителей электросамокатов после ввода новых правил дорожного движения коренным образом не изменится, сотрудники ГИБДД не будут гнаться за ними при нарушениях, заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Он уточнил, что правила управления средствами индивидуальной мобильности были введены в первую очередь для самих водителей. При этом он отметил, что сотрудники ведомства будут реагировать на нарушения, только когда они будут создавать угрозу для безопасности.

Да нет, не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели в конце концов. <...> Полиция будет вмешиваться только в тех случаях, когда есть угроза безопасности дорожного движения. В остальных случаях никто, так сказать, самой целью это не ставит: гоняться, тем более, закручивать гайки и зажимать в какие-то неприемлемые для них условия, — подчеркнул Митрошин.

В России с 1 марта впервые будут введены правила дорожного движения для СИМ. К ним относятся гироскутеры, моноколеса, самокаты. Так, разрешенная максимальная скорость для водителей СИМ составит 25 километров в час. Масса транспортного средства при этом не должна превышать 35 килограммов.

Также по новым правилам, на электросамокатах можно будет ездить по правому краю дороги, где разрешена максимальная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. При этом при движении СИМ по тротуару преимущество остается за пешеходами.

Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками, разрешающими, ограничивающими или запрещающими передвижение в каких-либо зонах. Решение об установке таких знаков будут принимать местные власти.