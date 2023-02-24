Любителям самокатов в России «подрежут крылья» В России с 1 марта ограничат максимальную скорость для электросамокатов

Фото: Edith Geuppert/dpa

В России с 1 марта впервые будут введены правила дорожного движения (ПДД) для средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся гироскутеры, моноколеса, самокаты. Для них будет ограничена максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Соответствующие изменения правительство РФ одобрило в октябре 2022 года, сообщает РИА Новости.

С 1 марта разрешенная максимальная скорость для средств индивидуальной мобильности составит 25 километров в час. Их масса при этом не должна превышать 35 килограммов.

Также по новым правилам на электросамокатах можно будет ездить по правому краю дороги, где разрешена максимальная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. При этом при движении СИМ по тротуару преимущество остается за пешеходами.

Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками, разрешающими, ограничивающими или запрещающими передвижение в каких-либо зонах. Решение об установке таких знаков будут принимать местные власти.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Министерство транспорта России попросило региональные власти подготовить в субъектах страны инфраструктуру для безопасного пользования электросамокатами, гироскутерами и моноколесами. В частности, от местных властей потребовали создать достаточное количество парковок для самокатов в людных местах в населенных пунктах. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что нужно также создать сеть велодорожек, поскольку езда на самокатах по тротуару способна привести к травмам.