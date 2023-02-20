Власти регионов порадуют владельцев самокатов этой весной Минтранс потребовал от властей регионов подготовить инфраструктуру для самокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта России попросило региональные власти подготовить в субъектах страны инфраструктуру для безопасного пользования электросамокатами, гироскутерами и моноколесами, копия письма оказалась в распоряжении «Коммерсанта». Это требование было озвучено накануне вступления в силу поправок в ПДД, которые будут регулировать эксплуатацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) — владельцам самокатов запретят ездить со скоростью быстрее 25 км/ч, а несовершеннолетним — выезжать на обочину. Новые правила заработают с 1 марта.

Так, Минтранс потребовал создать достаточное количество парковок для самокатов в людных местах в населенных пунктах. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что нужно также создать сеть велодорожек, поскольку езда на самокатах по тротуару способна привести к травмам.

Вместо того чтобы провоцировать людей ездить по тротуарам, что небезопасно для пешеходов, Минтрансу стоило бы выделить деньги на создание сети велодорожек, где могли бы перемещаться СИМ. Это можно сделать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Или направить на эти цели деньги, собираемые в качестве штрафов, это десятки миллиардов рублей в год. То, что делается сейчас, безопасность движения только снизит, — сказал Соколов.

Также Минтранс потребовать разработать планы интеграции СИМ в транспортную систему регионов и назначить отдельных чиновников, которые будут отвечать за их выполнение. Как конкретно это нужно сделать, ведомство не поясняет.

В столичном департаменте транспорта назвали основной задачей инициативы безопасность поездок.

В октябре кабмин РФ утвердил поправки в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Тогда они получили особый статус СИМ: сейчас перемещаться на таком транспорте можно со скоростью не более 25 км/ч.