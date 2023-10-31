В МТС не захотели исполнять поручение ФАС о бесплатной раздаче интернета

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Мобильный оператор МТС отказывается выполнять требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сохранению бесплатной и безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там отметили, что тарифы оператора были рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов, тогда как для ноутбуков и компьютеров, потребляющих больше трафика, существуют другие условия.

Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы «МегаФон», «Билайн» и «Теле2» отменят плату за раздачу интернета для абонентов. По данным ФАС, такое решение было принято после того, как руководство компаний получило соответствующее предупреждение. В ФАС считают, что взимание платы за раздачу интернет-трафика нарушает антимонопольное законодательство, так как абонентам навязывают невыгодные условия.

Также появилась информация, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит новую методику расчета платы сотовых операторов за использование частот LTE. Из-за этого стоимость использования радиочастного сектора в 2024 году может вырасти в десять раз.