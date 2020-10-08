В Москве заработал сервис подачи сведений о работниках на удалёнке

Сервис информирования о численности сотрудников, которые были переведены на удалённый режим работы, заработал в столице.
Соответствующая форма появилась на портале
Благодаря сервису работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли она загрузилась.
С 5 октября московским организациям необходимо перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Начиная с 12 октября за несоблюдение этого требования работодателям грозит штраф,
Как писал NEWS.ru, ранее замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов сообщил, что информация о переводимых на дистанционный режим работы сотрудниках будет использоваться только для оценки пассажиропотока и носить неперсонифицированный характер.
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