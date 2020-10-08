В Москве заработал сервис подачи сведений о работниках на удалёнке

https://static.news.ru/photo/1a724496-0a0b-11eb-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сервис информирования о численности сотрудников, которые были переведены на удалённый режим работы, заработал в столице.

Соответствующая форма появилась на портале mos.ru в каталоге услуг для бизнеса, в разделе «Предоставление информации об установлении численности работников». В ней нужно указать наименование организации, ИНН, юридический адрес и другие данные, а также необходимые сведения по сотрудникам. Заполнить форму можно через аккаунты юридического лица и индивидуального предпринимателя начиная с 9 октября.

Благодаря сервису работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли она загрузилась.

С 5 октября московским организациям необходимо перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Начиная с 12 октября за несоблюдение этого требования работодателям грозит штраф, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов сообщил, что информация о переводимых на дистанционный режим работы сотрудниках будет использоваться только для оценки пассажиропотока и носить неперсонифицированный характер.