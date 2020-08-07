В Москве закрыли десять заведений общепита за нарушение антивирусных мер

Столичные власти закрыли десять предприятий общепита за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавируса.
Об этом
По итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита, — говорится в сообщении.
Основными нарушениями в ресторанах и кафе стало необеспечение соблюдения социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. В некоторых заведениях отсутствовали ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха, а также не проводились плановые работы по очистке и дезинфекции вентиляции.
80% составленных протоколов связаны с нахождением сотрудников на работе без средств индивидуальной защиты. 14% — с несоблюдением дистанции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что после того как открылись кинозалы, закрытые из-за пандемии коронавируса, их посещаемость упала более чем на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила президент сети «Каро» Ольга Зинякова.
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