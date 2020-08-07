В Москве закрыли десять заведений общепита за нарушение антивирусных мер

https://static.news.ru/photo/4a55e73c-d8b8-11ea-b1c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Столичные власти закрыли десять предприятий общепита за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы. По её данным, в отношении ещё более чем тысячи заведений составлены протоколы об административных нарушениях.

По итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита, — говорится в сообщении.

Основными нарушениями в ресторанах и кафе стало необеспечение соблюдения социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. В некоторых заведениях отсутствовали ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха, а также не проводились плановые работы по очистке и дезинфекции вентиляции.

80% составленных протоколов связаны с нахождением сотрудников на работе без средств индивидуальной защиты. 14% — с несоблюдением дистанции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что после того как открылись кинозалы, закрытые из-за пандемии коронавируса, их посещаемость упала более чем на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила президент сети «Каро» Ольга Зинякова.