В Москве задержали участников массовой драки со стрельбой

На юго-западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой из пневматического оружия. Несколько её участников задержаны. Об этом сообщается на сайте столичного главка Росгвардии.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента силовики установили, что во дворе одного из жилых домов на Новочерёмушкинской улице произошла ссора между компаниями подвыпивших молодых людей. Словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали десять человек. Один из дерущихся несколько раз выстрелил в другого из пневматического пистолета.

По прибытии росгвардейцев на место происшествия более половины дерущихся разбежались. Четверых человек доставили в отдел полиции. Одному из них, получившему травмы головы и голени, потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали около полусотни человек после драки со стрельбой в магазине «Ашан» в ТЦ «Тройка» в центре Москвы. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за того, что один из участников конфликта оскорбил другого.