В Москве за сутки выявили более трёх тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москвы выявлено 3190 случаев инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 161397 человек.
За всё время медицинских наблюдений официально зарегистрировано 1934 летальных исхода, при этом 47413 пациентов выписаны из больниц.
Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России за сутки специалисты зафиксировали 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. Общее количество заболевших в России увеличилось до 335882 человек. Из них 3388 человек скончались, а 107936 выздоровели.
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