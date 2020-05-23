В Москве за сутки выявили более трёх тысяч случаев коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выписано из больниц после лечения коронавируса 8 111 человек. Такие данные сообщили в федеральном оперативном штабе.

В частности, в столице выздоровел 3831 пациент за сутки, 464 человека выписали в Московской области, 288 в Ямало-Ненецком автономном округе, 265 в Санкт-Петерубурге. Всего по состоянию на утро 23 мая...