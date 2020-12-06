В Москве за сутки выявили 7512 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/85e12a4a-37a0-11eb-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 7512 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 647 562.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 72 пациента. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 9349 летальных исходов. Число выздоровевших выросло на 5536 человек — до 490 844.

На втором месте по заболеваемости остаётся Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировали 3753 заражённых коронавирусом. Следом идёт Подмосковье с 1295 новыми случаями.

Всего за сутки COVID-19 заразились 29 039 жителей России. Таким образом, установлен новый рекорд — впервые суточная заболеваемость в нашей стране превысила 29 тысяч человек. Накануне было выявлено 28 782 случая.

Как писал NEWS.ru, столичные власти в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.