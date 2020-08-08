В Москве за сутки выявили 664 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/96989866-dadd-11ea-9ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики Москвы за сутки зафиксировали 664 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

Помимо этого, зарегистрирован 761 факт выздоровления, однако 12 человек скончались.

Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии, по официальным данным, составляет 242 713 граждан. Из них 181 342 пациента выписаны из больниц, а 4485 погибли.

Распространение COVID-19 в Москве существенно замедлилось. В результате ослабления введённых ранее ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте продолжает действовать масочный режим.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по стране прирост больных является минимальным за 16 недель.

По состоянию на 10 августа официально зафиксировано 850 870 случаев заражения, из них 650 173 пациентов выписаны из больниц, а 14 128 россиян умерли. Сейчас в России заболевшими числятся 186 569 человек.