В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/b7b7487e-2d64-11eb-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие 24 часа медицинские специалисты выявили 6866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 560 579 человек.

За прошедшие сутки из столичных больниц по выздоровлении были выписаны 5064 пациента. Всего после заражения смог поправиться 410 641 москвич.

Кроме того, по словам представителей оперштаба, в течение последних 24 часов в городе скончался 71 человек с диагностированным COVID-19. В общей сложности жертвами коронавируса в Москве стали 8379 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России специалисты выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 2 144 502 человека, вылечились 1 611 445 граждан, скончались 36 540 россиян.