В Москве за сутки выявили 5893 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bab93708-5645-11eb-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших.

Столица остаётся лидером по числу заражённых. На втором месте находится Санкт-Петербург, где количество заболевших увеличилось на 3041 — до 287 814. Следом идёт Подмосковье — 1263 новых случая (всего 173 259).

В Москве, как и по всей России, наблюдается тенденция роста числа выздоровевших. Так, за минувшие 24 часа были выписаны 7049 пациентов. Всего — 722 487.

Жертвами коронавируса в столице за сутки стали 68 человек. В общей сложности зарегистрирован 12 241 летальный исход.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в России за прошедшие 24 часа было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущим днём зафиксировано значительное увеличение суточного прироста заболевших — почти 2 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки и условия завершения пандемии коронавируса на территории России. По его словам, определяющим фактором является вакцинация.