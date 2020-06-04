В Москве за сутки выявили 1998 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b9678bde-a637-11ea-b184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие 24 часа медицинские специалисты выявили 1998 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 4 июня сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности в городе коронавирусом заразились 189 214 человек. Скончались с момента начала пандемии в Москве 2749 пациентов, за сутки умерли 64 пациент.

Из столичных больниц выписался ещё 3061 пациент, перенёсший коронавирус. Общее число москвичей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715.

Как писал NEWS.ru, всего в России по состоянию на утро 4 июня зафиксировано 441 108 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил 8831.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва вернётся к обычной жизни через год. По его словам, это станет возможным, когда будет готова вакцина. По разным оценкам, она может появиться от октября до февраля следующего года.