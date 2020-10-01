В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e6fffee-1927-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За последние сутки от COVID-19 в Москве умерли 28 человек. Такие данные привёл оперативный штаб столицы по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За всё время в Москве умерли 5282 человека.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

На территории России за истекшие 24 часа коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии инфицирован 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций в городе выросло более чем до пяти тысяч человек в неделю, и назвал динамику распространения коронавирусной инфекции «очень опасной».