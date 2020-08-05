В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 пациентов. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4534.

За последние сутки в России выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число заболевших за сутки на 45% меньше, чем в прошлом месяце, а среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составляет 0,27%. При этом число новых случаев на 63% меньше, чем два месяца назад, сообщает оперштаб.