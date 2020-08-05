В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 пациентов. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число смертей достигло 4534.
За последние сутки в России выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число заболевших за сутки на 45% меньше, чем в прошлом месяце, а среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составляет 0,27%. При этом число новых случаев на 63% меньше, чем два месяца назад, сообщает оперштаб.
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