В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов.
В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.
Общее число смертей достигло 4572.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.
В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,98, а в Москве — около единицы. В среднем по стране этот показатель в последний раз превышал единицу 13 июля, писал NEWS.ru.
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