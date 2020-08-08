В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов.

В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число смертей достигло 4572.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,98, а в Москве — около единицы. В среднем по стране этот показатель в последний раз превышал единицу 13 июля, писал NEWS.ru.