Общество

В Москве за сутки скончались 52 пациента с COVID-19

22:13, 04 мая 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о гибели 52 больных с COVID-19 за последние сутки.

Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице России таким образом достигло 816. Всего в Москве за всё время пандемии выявлен 74 401 случай заражения коронавирусом.

В России по состоянию на 4 мая общее число диагностированных случаев COVID-19 составляет 145 268, 1356 человек скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Вооружённых силах РФ зафиксировано 3,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Минобороны организовало массовое тестирование среди военнослужащих и курсантов.

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