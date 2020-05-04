В Москве за сутки скончались 52 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/29b79d8e-8e3c-11ea-b337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о гибели 52 больных с COVID-19 за последние сутки.

Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице России таким образом достигло 816. Всего в Москве за всё время пандемии выявлен 74 401 случай заражения коронавирусом.

В России по состоянию на 4 мая общее число диагностированных случаев COVID-19 составляет 145 268, 1356 человек скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Вооружённых силах РФ зафиксировано 3,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Минобороны организовало массовое тестирование среди военнослужащих и курсантов.