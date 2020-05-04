В Москве за сутки скончались 52 пациента с COVID-19

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о гибели 52 больных с COVID-19 за последние сутки.
Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице России таким образом достигло 816. Всего в Москве за всё время пандемии выявлен 74 401 случай заражения коронавирусом.
В России по состоянию на 4 мая общее число диагностированных случаев COVID-19 составляет 145 268, 1356 человек скончались.
Как ранее передавал NEWS.ru, в Вооружённых силах РФ зафиксировано 3,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Минобороны организовало массовое тестирование среди военнослужащих и курсантов.
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