В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 1329 человек

https://static.news.ru/photo/6525f380-d6e8-11ea-acce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1329 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1 329 пациентов, — цитирует Ракову «Москва 24».

Она отметила, что всего в Москве от инфекции излечились 184 969 пациентов.

В России по состоянию на 4 августа было выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7878 пациентов.

С начала пандемии в стране заболевание выявили у 861 423 человек, 14 351 из них скончался. 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходит лечение 185 601 человек.

Ранее в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от заболевания умерли 11 человек. Общее число смертей достигло 4521, писал NEWS.ru.