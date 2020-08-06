В Москве за сутки 686 человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a32f5ebe-d882-11ea-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки было выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также в России за сутки зафиксирован 5241 новый случай заболевания в 84 регионах, 27,1% из них не имели клинических проявлений болезни. Общее число достигло отметки в 877 135.

119 человек умерли, общее число — 14 725. Выздоровели в стране за сутки 7235 пациентов, общее число — 683 592.

В Москве за сутки зафиксировано наибольшее число заражений. Следом идут Свердловская область (180 случаев), Московская область (158 случаев), Санкт-Петербург (157 случаев), Ханты-Мансийский АО (143 случая).

По состоянию на пятницу, 7 августа, в мире COVID-19 заразились более 19,1 млн, более 715 тыс. умерли, более 11,5 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 883 654 человек, на втором Бразилия — 2 912 212, на третьем Индия — 2 027 074.

Как ранее писал NEWS.ru, за минувшие сутки в российской столице ещё 1353 пациента с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение.