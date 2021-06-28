В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения

В столице с 28 июня начали действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Доступ в кафе и рестораны, а также на мероприятия с численностью участников более 500 человек возможен только по QR-коду.

Получить QR-коды могут граждане, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, перенёсшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Срок действия последнего составляет три дня. Тест необходимо сдать в одной из столичных лабораторий, которые передают информацию в ЕМИАС.

Проверять коды будут на входе через приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы».

Столичные власти ранее поручили заведениям общепита создать систему проверки QR-кодов. Те кафе и рестораны, которые не сделали этого, смогут заниматься только доставкой блюд или работать на вынос.

Летние кафе при стационарных заведениях можно посещать без QR-кодов. Кроме того, от их предъявления освобождаются несовершеннолетние посетителей заведений общепита, если их сопровождают родители или иные законные представители, у которых такой код есть.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что решение об использовании небумажных сертификатов по коронавирусной инфекции принято для защиты горожан от жуликов. Он также отметил, что нигде в мире уже не пользуются бумажными сертификатами.