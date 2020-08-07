В Москве возобновили бесплатные спортивные тренировки

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Официальный портал мэра и правительства Москвы сообщил о возобновлении бесплатных тренировок и других спортивных мероприятий в городе.

Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы, — пишет «Москва 24».

На сегодняшний день занятия проводятся со строгим соблюдением санитарных правил, которые установил Роспотребнадзор. В частности, речь идёт о детской следж-хоккейной лиге, 18 центрах федерации «Йога-Практика», социального проекта «Марафон в темноте» и других. В залы допускаются не более 15 человек.

Также с 15 по 29 августа в Москве будут возобновлены регулярные групповые тренировки по тхэквондо. Школа боевых искусств расположена в Сергиево-Посадском районе. Принять участие в занятиях смогут не только действующие спортсмены, но и обычные люди.

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о снятии ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.