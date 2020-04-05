В Москве в условиях пандемии дополнительно закупят продукты для бездомных

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Сотрудники мобильной службы «Социальный патруль» получили дополнительные средства для закупки еды для бездомных в условиях пандемии коронавируса.

Средства выделил московский департамент соцзащиты населения. Получить бесплатную еду можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Кроме того, там можно обратиться за медицинской помощью, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, волонтёры из организации «НебомЖивы» обратились к московскому градоначальнику Сергею Собянину. Они попросили его возвести палаточный лагерь для бездомных.