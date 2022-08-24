В Москве умер актер, игравший в «Интернах» В Москве скончался актер Максим Пинскер

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Максим Пинскер, 2014 год

Актер Максим Пинскер скончался в одной из больниц Москвы на 59-м году жизни, сообщила его бывшая супруга Ирина, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент нет информации о причине смерти.

[Максима не стало. — NEWS.ru] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве, — сказала она.

Пинскер дебютировал в кино в 1989 году. Он cнялся в картине «Месть». В 1992-м актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре Маяковского.

Пинскер известен по работам в проeктах «Интерны», «Гитлер капут!», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Доктор Тырса», «Дед Мороз. Битва Магов», «Дурак», «Колл-центр». Кроме cъемок в кино, он занимался озвучиванием аудиокниг и принимал участие в телепроектах

Ранее стало известно, что российский и советский актер Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет. Артист на протяжении долгих лет сотрудничал с театром им. А. С. Пушкина. Он был ведущим артистом труппы 10 лет при Борисе Равенских, затем еще семь — при Борисе Морозове.