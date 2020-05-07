В Москве у дверей супермаркета умер вице-адмирал Николай Бирилло

https://static.news.ru/photo/09f93ba6-907b-11ea-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участвовавший в холодной войне российский вице-адмирал Николай Бирилло был найден мёртвым возле магазина в Москве.

Прохожие увидели тело Бирилло на Дубравной улице. Позже выяснилось, что мужчина вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Сделав несколько шагов, он упал возле двери супермаркета, передаёт KP.RU.

В правоохранительных органах изданию сообщили, что, по предварительным данным, пенсионер скончался из-за сердечной недостаточности.

Николай Бирилло служил заместителем командира эскадры в 8-й эскадре кораблей Военно-морского флота СССР с 1983 по 1988 год. В ходе ирано-иракской войны (1980–1989) и американской операции «Буря в пустыне» корабли эскадры обеспечивали безопасность советских сухогрузов и танкеров, ходивших по Оманскому и Персидскому заливам. Бирилло был награждён многочисленными медалями и орденом Красной Звезды.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 февраля в Москве на 94-м году жизни умер генерал-лейтенант в отставке, разведчик и участник штурма дворца Амина в Афганистане Александр Голубев.